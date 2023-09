Seigneurs et dame de Jonzac de Charles VII à Louis XIII. La noblesse des saintonge médidionale au début des temps modernes

Un ouvrage qui retrace l'histoire des seigneurs qui ont marqué Jonzac, leur histoire, leurs combats, leurs singularités. Rien ne singularise les seigneurs et dames de Jonzac ; comme leurs semblables, ils sont victimes de la coutume de Saintonge qui fracture les patrimoines, condamne les meilleures familles à la médiocrité et favorise l'essor des gens de robe, ceux du parlement de Bordeaux, installé en 1462, qui les évincent peu à peu à partir de leur " ville capitale ". L'histoire de ces seigneurs n'est pas seulement une affaire d'hommes, elle met en avant des femmes qui furent peut-être exceptionnelles. Les dames de Jonzac dont on ne connaissait que les noms n'étaient pas les épouses soumises et prolifiques imaginées par les généalogistes du XIXe siècle.