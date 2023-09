Critique internationale N° 100, juillet-septembre 2023 : 25 ans de politique comparée

Quel bel anniversaire ! 100 numéros, 25 ans de publications, le monde arpenté de toutes parts, du Pérou à la Chine, de l'Afrique du Sud à la Russie, de l'Amérique du Nord au Maghreb, analysé dans ses manifestations les plus diverses, de ses instances internationales à ses communautés locales ; des auteur ? es argentin ? es, italien ? nes, ivoirien ? nes, indien ? nes ou mexicain ? es. Quelques stars internationales (surtout à ses débuts), de plus en plus de jeunes chercheur ? es et des auteures devenues majoritaires ces dernières années. Au fil des ans, Critique internationale s'est rajeunie et très nettement féminisée, aussi bien dans ses pages que dans son comité de rédaction. Ce numéro 100 dresse un panorama de la revue : ce qu'elle fut, ce qu'elle est, mais aussi ce qu'elle aurait pu être. Au-delà de ce bilan, la rédaction propose une réflexion sur la politique comparée.