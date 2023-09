La fin du monde avec toi - Tome 01

Masumi, salaryman exploité, décide de vivre paisiblement avant la fin du monde et se rend à la bibliothèque de son ancienne université. Il y rencontre par hasard Ritsu qu'il n'avait pas revu depuis dix ans. Celui-ci l'avait trahi et blessé à l'époque, il était donc la dernière personne que Masumi avait envie de revoir en ces temps difficiles... Ritsu est prêt à donner à Masumi un médicament permettant de s'endormir et mourir sans souffrance s'il l'aide à déplacer un cadavre... Une histoire impensable mais qu'il accepte finalement... Maki Marukido nous entraîne dans un récit d'amour original et tragique alors que le monde est sur le point de disparaître.