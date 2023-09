Rebuild the world - Tome 5

Akira et ses coéquipiers continuent leur exploration dans les terres dévastées de l'ancien monde. Durant leurs affrontements contre différents monstres résidant dans ces ruines, nous en apprenons davantage sur les camarades d'Akira, et il se pourrait bien que ce dernier ne soit pas le seul à recevoir l'aide d'une IA de l'ancien monde... Quelles découvertes nos protagonistes feront-ils dans ces terres hostiles et désolées ?