Magic Cakes Tome 2 : Un goûter merveilleux

Aïssata, avec ses amies Camille et Stella, sont de train de perfectionner leur don culinaire commun : il semble qu'elles sont capables de mêler leurs émotions à la pâte de leurs gâteaux, pour les transmettre aux personnes qui les dégustent. Un don un peu magique, intéressant à explorer et à parfaire quand on entre au collège... Mais que se passe-t-il soudain dans leur classe de 6e ? Des gommes disparaissent en série et la méfiance s'installe. Le trio de cuisinières saura-t-il faire revenir ces gommes dans les trousses et la paix dans les coeurs ?