Douceurs japonaises. 72 mochis, daifuku, dango et taiyaki pour célébrer les saisons

A la fois carnet de recettes et éphéméride, ce livre est un hommage au kyûreki, le calendrier traditionnel japonais aux 72 saisons. Ce calendrier est une petite merveille pour qui cherche à se rapprocher de la nature et de ses multiples nuances. Il délivre pour chaque kô ou micro-saison, période de 5 jours, une phrase décrivant un mouvement de saison. Ce livre les parcourt une à une et vous propose pour chacune des explications culturelles ou naturelles. Chacune des 72 kô est accompagnée d'une recette de douceurs végétales inspirée de la nature ou de fêtes célébrées au Japon. Certaines recettes reprennent des grands classiques du wagashi, la pâtisserie traditionnelle japonaise, tandis que d'autres conjuguent inspirations japonaises et occidentales. Avec les magnifiques photographies de Claire Curt, cet ouvrage ravira les amoureux du Japon, de la pâtisserie et des saisons.