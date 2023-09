Ces jeunes qui défendent les animaux

Ce livre est constitué de 10 portraits de jeunes, entre 13 et 25 ans, qui se battent en France mais aussi dans tous les coins du monde, pour différentes causes animales. Pour chacun d'entre eux, l'auteur évoque l'histoire (où comment tout a commencé), la lutte personnelle devenue collective, la question fondamentale posée ainsi que quelques aspects plus légers sur leur personnalité. Les Français de plus en plus sensibles à la condition animale, les jeunes en particulier et ce livre se veut un outil pour accompagner le changement des mentalités.