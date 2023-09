Dessine ta BD manga seinen. Techniques et astuces

Tu as envie de dessiner ta propre BD ? Tu rêves de créer un manga seinen de A à Z ? Ce livre est fait pour toi ! Découvre les secrets d'un scénario efficace et quelques règles de base pour dessiner tes personnages et les mettre en scène au fil des cases. Si tu veux mettre ta BD en couleur, toutes les techniques du feutre à alcool te sont expliquées, pour des effets incroyables ! En plus, tu trouveras à la fin du livre toute une série de bulles et autres indispensables spécial seinen à décalquer. Prêt ? Détache les 30 planches de BD à remplir ! Elles sont imprimées sur du papier spécial feutres à alcool, et tu peux les combiner à l'infini pour créer ton seinen sur mesure. A toi de créer !