Liés par les ombres

Alexandre a toujours côtoyé les ombres. Il en serait même leur maître d'après une ancienne prophétie. Mais ses parents ont tenté de le garder sur le droit chemin, et il a passé chacun de ses étés à Inkleave, aux côtés de Mabel. La jolie rousse a beau être la fille de la plus puissante des sorcières et d'un alpha respecté, elle ne possède aucun don : ni magie, ni loup. Cela importe peu pour Alexandre, et malgré leurs chamailleries, nait une attirance intense... Tout bascule lorsque le jeune homme tue par accident celle qu'il considère comme sa grand-mère. Le sorcier, convaincu qu'il ne peut que faire du mal, s'éloigne de sa famille, au grand désarroi de Mabel. Mais lorsqu'un mal étrange frappe la communauté des sorcières, la jeune femme part à la recherche de son ami d'enfance. Malgré les années sans nouvelles, elle est persuadée qu'il saura l'aider. Mabel est prête à tout pour le retrouver, même à affronter les ombres qui le hantent.