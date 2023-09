Le vélo de Sergio

Robin a l'impression d'e?tre le seul gamin sans ve?lo. Son ami Sergio lui rappelle que son anniversaire arrive, mais Robin sait que les cadeaux que Sergio et lui rec?oivent ne sont pas les me?mes. Quand Robin voit un billet d'un dollar tomber du sac a? main d'une dame, il le ramasse et le met dans sa poche. Mais quand il rentre a? la maison, il de?couvre que c'est un billet de cent dollars ! Son dilemme : garder l'argent ou le remettre a? sa proprie?taire ? Une histoire raconte?e avec subtilite? et coeur.