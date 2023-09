L'herboristerie chamanique. Energie des plantes. Recettes ancestrales

Provisoire Une plongée dans la sagesse de plantes à la découverte de leur dimension énergétique et de leur conscience. En partant à la rencontre du monde végétal dans sa forme subtile, l'herboristerie chamanique ouvre un chemin personnel et intime. En initiant ce voyage spirituel, nous choisissons de nous engager envers nous-mêmes, envers la terre, les plantes, les animaux et le monde qui nous entoure et nous contient. Après vous avoir invité à tisser une relation avec les plantes grâce à l'observation, l'auteure vous propose des techniques pour susciter la rencontre naturelle avec les mondes visibles et invisibles des plantes et ainsi affiner ce lien qui vous relie intimement à elles. Une invitation à découvrir 7 plantes-médecine dans toutes leurs dimensions : achillée millefeuille, armoise, reine-des-prés, millepertuis, plantain, ortie, pissenlit.