Woodsgames. Deuxième manche

2025, l'heure de la seconde manche a sonné. Parmi les anciens joueurs, combien lanceront le dé qui leur permettra de rejouer ? Cinq ans après l'édition 2020, une lettre mystérieuse reconduit Alice dans la forêt des WoodsGames. Entourée de nouveaux et d'anciens alliés, elle devra tout faire pour s'échapper et découvrir qui se cache derrière ce jeu infernal. Dans cette chasse haletante, où les survivants sont tour à tour traqueurs et traqués, il leur faudra affronter de nombreux dangers pour se venger et mettre fin à la partie.