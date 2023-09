Démocratie ! Manifeste

Depuis 2500 ans et sa création à Athènes, la démocratie a longtemps été ressentie comme un scandale. Le peuple pouvait-il donc se gouvernerâ? Au nom de leur engagement et de leur discipline respective, Barbara Stiegler et Christophe Pébarthe ont choisi d'élaborer une écriture démocratique, qui assume les désaccords et qui surtout évite toute position de surplomb. Il ne s'agit pas pour eux de dire ce que devrait être la démocratie mais d'expliciter les implications du programme démocratique : le pouvoir du peuple sur lui-même. Après avoir décrit les différents voiles contemporains qui naturalisent l'impossibilité de le mettre en Åuvre, ils envisagent d'autres rapports au savoir permettant de penser la production collective de vérités sur la société qui ne soit pas seulement le produit d'une lutte entre des points de vue socialement déterminés. Enfin, ils discutent de ce qui demeure le problème des élites dirigeantes, le cÅur vivant de la démocratie : le peuple.