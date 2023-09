Vivre en terres contaminées. Entre Ukraine et Biélorussie

C'est en 1986, en Ukraine, que la centrale nucléaire de Tchernobyl est le théâtre d'un des accidents nucléaires les plus tragiques de l'histoire. Suite à l'explosion de l'un des réacteurs, une très large part des particules radioactives passe la frontière et retombe en Biélorussie. Presque quarante ans plus tard, le legs de cette tragédie est toujours bien présent sur ces territoires : la contamination des sols - et son transfert vers les plantes et les animaux - se transmet de génération en génération. Comment vit-on aujourd'hui avec cet héritage ? Comment les enfants grandissent-ils dans cette culture des radiations ? Brigitte Maizy et Véronique Abadie, avec plume et peintures, accompagnées de membre de l'institut Belrad qui effectuent régulièrement des mesures radiométriques, sont parties à la rencontre de ces hommes et femmes oubliées, qui vivent aux côtés d'un ennemi invisible. Vivre en terres contaminées est le récit dessiné de ce voyage singulier.