Mon corps est génial ! Le découvrir et le comprendre

Le livre indispensable pour aider les jeunes filles à découvrir, comprendre et aimer leur corps ! Votre corps vous accompagne toute votre vie et même si cela peut sembler étrange, parfois nous l'oublions. Il y a sûrement des parties que vous connaissez bien et d'autres que vous n'avez parfois pas eu beaucoup l'occasion de considérer, comme la vulve par exemple. Au fil du temps, votre corps connaîtra aussi de nombreux changements et il est important que vous appreniez à vous connaître pour grandir avec confiance et bien-être. Voici le livre indispensable pour aider toutes les filles à découvrir et aimer leur corps. De quoi vivre sereinement aussi leur éveil à la sexualité.