Les saisons

Un petit livre plein de charme pour familiariser les jeunes enfants avec les différentes saisons. Au fil des illustrations pleines de charme de ce livre, les tout-petits se familiariseront avec le cycle des saisons. Ils apprendront à les différencier en fonction du temps qu'il fait et de leur effet sur les plantes et les activités des animaux et des humains. Les scènes imagées dépeignent les fleurs qui apparaissent et les animaux qui naissent au printemps, les fruits qui mûrissent sous le soleil d'été, les provisions que les écureuils enterrent et les couleurs flamboyantes des feuilles d'automne, les animaux qui hibernent et les bonhommes de neige des paysages enneigés de l'hiver.