La Campagne royale. Un manifeste royaliste pour le XXIe siècle prolonge et complète une série d'études, d'articles et d'appels initialement parus sur le média en ligne légitimiste Vexilla Galliae. S'inscrivant dans les meilleures traditions et dans la philosophie politique classique, il s'agit d'une (re)mise au point quant à la situation de l'esprit royal dans la France décadente de ce début de troisième millénaire. Toutes les âmes droites et toutes les bonnes volontés ne pourront lire qu'avec le plus grand intérêt ces pages écrites avec une verve toute catholique pour nous inviter à la conversion, à la contemplation, à la réflexion... et bien sûr à l'action, chacun à notre niveau. .