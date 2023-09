Comment réveiller votre magie intérieure ?

Envie d'être plus en accord avec vous-même ? De vous recentrer ? Prêt. e à réveiller la magie qui sommeille en vous ? Devenir sorcier ou sorcière, c'est reprendre le pouvoir sur votre existence. Parcourez ce long chemin, en compagnie des 3 fileuses, figures incontournables de la sorcellerie moderne. A travers cette ouvrage, les 3 fileuses transmettent leurs savoirs, leurs secrets et leurs recettes. Ils proposent une pratique simple, accessible à toutes et tous, complète et reposant sur un socle de connaissances solide : des sabbats à la lecture des tarots en passant par celle des runes, l'utilisation des pierres, des plantes ou des encens ou la divination jusqu'à faire ses propres rituels. Après avoir lu ce livre, vous gagnerez en autonomie dans votre pratique et vous pourrez adopter un " Witchy Lifestyle " plus responsable et compatible avec le monde moderne. En levant le secret sur ces connaissances, vous pourrez vous approprier l'archétype de la sorcière et de ce fait affirmer votre originalité et votre indépendance tout en satisfaisant le besoin d'appartenance à une communauté.