Avengers. Les origines

Quand Loki manipule le sauvage Hulk pour attaquer son demi-frère Thor, il ne se doute pas qu'il va provoquer la naissance d'une équipe à nulle autre pareille ! Iron Man, Ant-Man et la Guêpe vont s'allier à Thor et Hulk, bientôt rejoints par Captain America, pour former les Avengers, les plus puissants héros de la Terre ! La plus grande équipe de l'univers Marvel fête ce mois-ci ses soixante ans, et pour célébrer cet anniversaire, Panini Comics leur offre une collection à petit prix, en six volumes. Les lecteurs et fans de l'équipe la plus célèbre du MCU, partageront les sagas les plus emblématiques des plus grands héros de la Terre, pilotés par les plus grands artistes de la Maison des Idées !