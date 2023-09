L'hôpital Beaujon de Clichy (1930-2021). L'architecture thérapeutique du XXe siècle et ses milieux

Inauguré en 1935, imaginé par Urbain Cassan-Louis Plousey architectes et Jean Walter, architecte-entrepreneur, premier ensemble hospitalier de grande hauteur en Europe, l'hôpital Beaujon se distingue par l'équilibre établi entre les influences internationales issues de l'américanisme et le rationalisme de la culture constructive française. Cette " machine à guérir " relève autant des approches hygiénistes et fonctionnalistes que de l'esthétique des arts décoratifs de l'entre-deux-guerres. Elle puise également sa force dans la volonté assidue de ses concepteurs de construire un espace novateur propice au bien-être et à la guérison. Considéré comme " obsolète " face aux évolutions médicales et aux restrictions technico-réglementaires croissantes, l'hôpital Beaujon devrait voir bientôt ses attributs modifiés, malgré des adaptations de plus en plus rapides, notamment au moment de la crise sanitaire 2020-2021. A travers l'histoire et la mémoire du site, de ses genèse et anamnèse à son état des lieux, cet ouvrage met en lumière les valeurs matérielles et immatérielles qui composent l' "Esprit Beaujon" . Issue de la première étude monographique complète parcourant l'arc spatio-temporel de cet hôpital et de ses milieux, jalon et icône de l'architecture hospitalière du xxe siècle, le livre porte un regard sur le cycle de vie de cette oeuvre emblématique afin de prévenir son devenir.