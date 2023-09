PHP 8. Développez un site web dynamique et interactif, 2e édition

Ce livre sur PHP 8 (en version 8.2 au moment de l'écriture) s'adresse aux concepteurs et développeurs qui souhaitent utiliser PHP pour développer un site web dynamique et interactif. Après une présentation des principes de base du langage, l'auteur se focalise sur les besoins spécifiques du développement de sites dynamiques et interactifs et s'attache à apporter des réponses précises et complètes aux problématiques habituelles (gestion des formulaires, accès aux bases de données, gestion des sessions, envoi de courriers électroniques...). Les nouveautés de la version 8 qui méritent une attention particulière sont clairement signalées tout au long du livre. Pour toutes les fonctionnalités détaillées, de nombreux exemples de code sont présentés et commentés. En complément, cet ouvrage propose plusieurs exercices destinés à vous permettre de mettre en pratique les connaissances acquises dans les différents chapitres. Ce livre didactique, à la fois complet et synthétique, vous permet d'aller droit au but ; c'est l'ouvrage idéal pour se lancer sur PHP.