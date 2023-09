Histoire de Madame Henriette d'Angleterre

Publiés en 1720, inachevés, d'une construction qui témoigne d'une rédaction en plusieurs phases, ces mémoires sont étonnants à plus d'un titre. Mme de Lafayette les consacre à quelques années de la vie d'Henriette d'Angleterre, épouse de Philippe d'Orléans et belle-soeur de Louis XIV. Sous la plume de la mémorialiste, c'est toute la cour de Versailles qui revit, avec ses intrigues, ses secrets et ses scandales. Elle mêle avec brio histoire publique et histoire privée, et dépeint la vie et la mort d'une princesse qui fit l'admiration de ses contemporains, et qui n'est pas sans rappeler les héroïnes de La Princesse de Clèves, de La Princesse de Montpensier ou de La Comtesse de Tende.