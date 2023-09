Le grand livre des hypnoses. 36 approches à connaître, pratiquer et mettre en oeuvre

Il n'y a pas que l'hypnose Ericksonienne sur la planète HYPNOSE. Elle est connue parce qu'elle est à la mode. Et si vous découvriez le magnétisme, l'hypnose personnelle, l'hypnose animale etc. Une riche promenade hypnotique pour aiguiser vos connaissances en hypnose et se baigner dans la diversité des points de vue. Cet ouvrage permet aux professionnels de s'améliorer en visitant d'autre écoles pour en tirer des compréhensions ou des manières de faire nouvelles. Il propose un outil exhaustif pour découvrir toutes les hypnoses, les comparer, les évaluer et en tirer des techniques à s'approprier dans sa pratique pour créer une nouvelle dynamique de développement professionnel.