Pouvoirs & rituels du chaman

Ressentez l'harmonie en vous et autour de vous grâce au chamanisme celtique ! Découvrez dans ce guide comment vous initier au chamanisme celtique et à la sagesse des arbres. Vous apprendrez que le hêtre est l'arbre des mystères qui nous met en lien avec ce qui demande à être révélé et que le sapin nous aide à prendre des décisions éclairées... Tout au long de votre exploration, en suivant plusieurs étapes, comme la roue de l'année, la voie symbolique des oghams ou les 13 lunes des arbres, des rituels et méditations vous sont proposés : vous saurez mieux vous enraciner dans l'instant présent, vous libérer de vos blocages, faire le tri avec le passé, vous relier à votre intuition... Laetitia Redel est praticienne en chamanisme celtique. Elle accompagne celles et ceux qui recherchent le sens de leur vie par des parcours initiatiques au coeur de la nature pour cheminer vers soi, se reconnaître, s'aimer et oser vivre SA vie. Retrouvez ses propositions sur : https : //www. naturezsoi. com (Lien -> https : //www. naturezsoi. com/).