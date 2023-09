L'île aux trois cercueils

Un hold-up, sur l'île, déjà c'est pas groyable. Mais deux, c'est carrément inimaginable ! Et le même jour en plus. Qui a osé faire un coup si audacieux ? Un malfrat en vacances à court de liquidités ? Un zadiste tenté par l'action directe ? Sauveur de Montauban, l'ancien commandant de police venu vivre une retraite paisible à Groix est appelé à la rescousse. Avec son complice, l'adjudant de gendarmerie Augustin Catarelle, et l'aide de son ami Sergio, il va mener l'enquête. Il leur faut faire vite, l'île est inquiète, on est au plus fort de sa saison touristique. Mais les deux limiers ne sont pas au bout de leurs surprises ! Avec, encore, de l'amitié, de la bonne cuisine⦠et des chats.