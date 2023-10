États-Unis. Sanctuaires sauvages

Parcourir les immensités sauvages et les paysages grandioses du Grand Nord et de l'Ouest américains... Partager la vie de la chèvre des Rocheuses sur les hauts sommets du Colorado, côtoyer le quotidien de l'ours brun au fil des rivières alaskiennes, contempler le vol gracieux de la grue du Canada dans le ciel du Nouveau-Mexique, croiser le regard d'un loup au pied du mont Denali, vivre au rythme de l'ours noir dans les forêts profondes du Minnesota ou observer le brame du wapiti dans les vastes clairières des montagnes Rocheuses... Ce livre est consacré à ces instants uniques, vécus dans des sites d'exception dont la faune et les biotopes sont très diversifiés. Dans cette quête de vie sauvage, non seulement les auteurs ont exploré des parcs nationaux prestigieux, tels le Denali National Park ou le Rocky Mountain National Park, mais ils ont eu à coeur de sillonner des aires naturelles plus insolites et peu connues des voyageurs européens. Si le Mount Evans Wilderness, le Bosque del Apache National Wildlife Refuge ou le Vince Shute Wildlife Sanctuary ne bénéficient pas d'une aussi grande renommée, ils reflètent néanmoins la beauté envoûtante de la nature nord-américaine, la fameuse wilderness évoquée par maints poètes, romanciers et naturalistes et si chère aux amoureux des grands espaces sauvages !