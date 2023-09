Le Bonheur d'être triste

Dans ce monde où règne la tyrannie de à pensée positive, la mélancolie n'a pas sa place. Elle est cette émotion négative dont il faut se défaire pour ne pas être faible. Puisant dans son histoire personnelle et dans notre riche héritage culturel et historique, Susan Cain nous invite à reconsidérer la puissance sociale de cette tristesse vague, créatrice et consolatrice.