Histoires naturelles. Le pays de sable

Les dunes de sable, le désert de Mauritanie et son grand-père Hassen, le chamelier : Yani ne les avait jamais vus. C'est la première fois que sa mère l'emmène à la découverte du pays où elle a grandi, avant de partir étudier la médecine. Un monde si proche et si loin à la fois, que Yani imaginait à peine, avec sa chaleur écrasante et la beauté infinie du ciel étoilé. Mais le temps presse : Hassen veut à tout prix transmettre à Yani l'art ancestral de guider un troupeau à travers les mille pièges du désert, jusqu'à l'oasis bienfaitrice. Et voilà Yani à la tête de 114 chamelles...