Lettres de lumière. 0

L'exposition Lettres de Lumière se tiendra du 13 septembre 2023 au 14 janvier 2024. Elle présentera les Livres Saints des trois religions abrahamiques - le Coran, la Bible chrétienne (Ancien et Nouveau Testaments), et la Bible hébraïque (Tanakh). Les visiteurs auront le plaisir de découvrir les plus beaux et les plus importants manuscrits des textes sacrés des religions monothéistes, ainsi que des objets anciens provenant des collections de la Bibliothèque nationale de France, du musée du Louvre et du Louvre Abu Dhabi. Les cinq sections de l'exposition explorent l'émergence et le développement du monothéisme, des textes sacrés, et de leur dissémination dans différentes langues et cultures. Vous découvrirez les plus magnifiques livres saints jamais réalisés, dans lesquels s'associent le travail d'habiles calligraphes, de relieurs, et d'artistes passés maîtres dans l'art de l'utilisation des pigments précieux et de la confection de calligraphies enluminées.