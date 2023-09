Happy End. Une France optimiste et décarboné en 2050, c'est possible !

Le constat est sans appel : la transition écologique n'a pas encore débuté. Face au plus grand défi collectif de l'humanité, seuls 10% de nos investissements sont tournés vers l'environnement ; 7% de notre économie est circulaire ; 13% de notre énergie primaire provient d'énergies renouvelables et 7% de nos exploitations sont en agriculture biologique. Des gouttes d'eau dans un océan de croissance et de consommation. Pourtant, des solutions existent, pour relever le défi environ-nemental sans perdre en qualité de vie. Nous n'allons pas arrêter de consommer, mais nous devons consommer mieux. Tout cela va nécessiter des transformations importantes, mais qui nous rendront plus forts, plus résilients et plus heureux. Contrairement à ce que tout le monde raconte, c'est possible ! Ce livre est un vrai récit économique positif qui permet de se projeter dans une France de 2050 décarbonée et plus égalitaire. Une utopie réaliste qui s'appuie sur les fabuleuses aventures de ces femmes et ces hommes qui sont déjà en train d'inventer les entreprises et le monde de demain. Parce que la préservation des intérêts des uns et les doutes des autres peuvent être des freins à ce déploiement, cet ouvrage propose une feuille de route précise pour les lever, avec des actions très concrètes. Souvent dépeint sombrement, le monde de demain sera bien différent de celui d'aujourd'hui. A nous de réécrire l'histoire pour le rendre meilleur et connaître une fin heureuse !