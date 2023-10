Attendre Anna

Trois récits : Anna, François, Paul. L'amour fou et désespéré de Paul pour Anna, la trahison d'Anna aux prises d'une culpabilité dévastatrice, l'incompréhension de François dont les valeurs se voient bousculées. Quand l'amour clandestin questionne le désir, la passion, le couple, la famille traditionnelle, le corps, l'histoire de Paul, Anna et François, c'est celle des hommes et des femmes d'aujourd'hui dans leur simple humanité, leur solitude, leurs difficultés à communiquer et à se comprendre, leur fragilité, leurs faiblesses.