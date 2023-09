Hokuto No Ken - La légende de Rei Tome 1

A travers les steppes brûlées d'un monde post-apocalyptique, un homme rongé par la vengeance traque le kidnappeur de sa soeur. Sa seule piste : sept cicatrices ornent le torse du ravisseur. Héritier du Nanto Suichôken, l'art de combat le plus gracieux et le plus impitoyable jamais créé, celui que l'on surnomme "le Loup Affamé des Terres Sauvages" est prêt à tous les sacrifices pour retrouver son unique famille. Son nom est... Rei !