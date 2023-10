Le chasseur de diamants. Les fabuleuses aventures de Jean-Baptiste Tavernier

Les connaisseurs associent Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689) à un diamant bleu, le plus beau du monde, dit-on, connu pour sa légende maudite. Mais pour les autres, le nom, jadis célèbre par toute l'Europe, a sombré dans l'oubli. A tort. A dix-huit ans, cet apprenti libraire sans appui ni fortune prend son balluchon pour courir le monde. Tour à tour voyageur, page, soldat, diplomate, interprète, peut-être même espion, il combat les armées catholiques et protestantes, sert les grands, participe aux intrigues dans des royaumes dévastés par la guerre de Trente Ans. Bientôt, l'Europe ne suffit plus. Après l'Empire ottoman, il s'attaque à la Perse, aux terres du Grand Moghol, aux sultanats des Indes, visite Ceylan et pousse jusqu'à Java. Trafiquant de tout à l'échelle du monde, il infiltre les compagnies commerciales en plein essor, se livre à la contrebande et collecte les plus somptueux joyaux de la Création. Les rois le reçoivent, les savants l'écoutent, les curieux le lisent, Louis XIV l'anoblit. Mais à trop étaler son succès, Tavernier, devenu le respectable baron d'Aubonne, provoque l'envie. Ses ennemis, parfois fort puissants, ses amis, non moins dangereux, les aventuriers s'intéressent de près à ses trésors trop éclatants. Jusqu'à provoquer sa chute ? A partir d'archives inédites, Pierre Ménard restitue dans un style enlevé cette épopée méconnue. Dans un monde en plein bouleversement où Londres, Amsterdam, Smyrne et Surate se disputent en temps de paix et trafiquent en temps de guerre, le lecteur arpente un gigantesque jeu de piste mêlant argent, épices, armes, pouvoir et religion. Au-delà des aventures de Tavernier, s'esquisse ainsi une plongée dans les prémices de la mondialisation.