La vie pas toujours rose d'Edith Piaf

De ses amours d'un soir avec des macs rencontrés dans les bars à ses plus grandes histoires, souvent tragiques, comme avec Marcel Cerdan ; de ses virées nocturnes avec sa compagne de débauche "Momone" à ses sessions créatives intenses avecMarguerite Monnot, la vie d'Edith Piaf est un véritable roman. Son enfance dans les rues de Belleville, la mort de sa fille, celle de son grand amour, la maladie... Les amis les plus proches de Piaf - Charles Dumont, Francis Lai, Georges Moustaki - dévoilent, lors d'entretiens inédits, l'intimité douloureuse et émouvante de cette artiste immortelle. Le parcours chaotique et flamboyant de la plus grande chanteuse française. Philippe Crocq a été journaliste. Il est l'auteur de nombreuses biographies de chanteurs et d'acteurs tels que Joe Dassin, Bourvil ou encore Robbie Williams. Jean Mareska, producteur, éditeur de musique et journaliste, fut, entre autres, le directeur artistique de Jean-Jacques Goldman, Dave et Gilbert Bécaud.