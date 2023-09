Voiles sur Loctudy

Avoir vingt ans en l'an 2000, une belle promesse ! Mai 2000, Rennes. Florence Dubois, médecin urgentiste, se prend d'amitié pour un jeune étudiant agressé lors d'une soirée de fin d'année universitaire. Mars 2023, Loctudy. Florence Dubois, retraitée, retrouve les protagonistes du drame qui s'est joué vingt ans plus tôt. Dans un contexte de crise de la pêche et de bateaux d'exception, bourreaux et victimes s'évitent au quotidien. Oscar Tanguy a intégré l'armement familial et envisage de prendre la direction de l'entreprise. Les Pabouk artisanaux de Yannick Renaud lui valent une belle renommée nationale. La perspicacité de l'enquêtrice occasionnelle, joueuse de golf et inventrice de cadavres, réussira-t-elle à lever le voile sur les liens entre les acteurs des crimes autour des ports de pêche et de plaisance loctudistes ?