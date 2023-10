De l'orage naît un soleil

Un recueil de poésie contemporaine puissant et intime. Ce recueil aborde avec émotion et sensibilité des thèmes universels de la vie de jeune adulte : l'hypersensibilité, la perte de repères, la transition de fille à femme, les souffrances et la renaissance. Le but de Tosca Noury : effleurer l'universel en écrivant l'intime. Ecrits avec une sensibilité aiguë, ces poèmes composent cinq grandes parties : "Eclairs' "Tonnerre' "Averses', "Accalmie' et "Eclaircie'. Ils capturent la beauté fragile du passage de l'adolescence à l'âge adulte, et célèbrent la force et la résilience des femmes.