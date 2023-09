Anatomie de l'appareil locomoteur. Tome 2. Membre Superieur

L'anatomie est le fondement de la connaissance pratique du corps humain : la pertinence de l'examen clinique de la palpation et la compréhension fonctionnelle et pathologique en découlent. Son étude représente un long investissement où les efforts de mémorisation sont intenses. Ce manuel original met d'emblée l'accent sur la compréhension et la finalité du savoir. Il est à l'heure actuelle une référence en matière de pédagogie anatomique. Sa conception facilite l'acquisition des connaissances : L'auteur a conçu plus de 600 figures en couleurs toujours placées en regard du texte selon une approche originale où fonctionnalité et intelligibilité de l'information priment. La structure des chapitres textes aux plans simples et systématiques tableaux synthétiques favorise la mémorisation logique. Pour chaque structure anatomique des indications palpatoires et patho-mécaniques permettent de consolider les connaissances en soulignant les intérêts pratiques. Cet ouvrage de référence offre une lecture complète du membre supérieur : Ostéologie ; Arthrologie ; Myologie ; Appareil fibreux ; Neurologie ; Angiologie ; Morpho-topographie. Il offre également une auto-évaluation par QROC et chrono-QROC des clichés de dissection originaux et des planches régionales issues du célèbre Atlas d'anatomie humaine de Frank H. Netter. La force de cet ouvrage réside dans la couverture exhaustive du programme d'anatomie des études de kinésithérapie il s'adresse avant tout aux étudiants de cette discipline mais également à tous les étudiants concernés par l'anatomie de l'appareil locomoteur ainsi qu'aux professionnels kinésithérapeutes ou médecins qui trouveront là un recueil facile à consulter. Cette 4e édition entièrement actualisée offre au lecteur une information toujours plus précise et pertinente et une adéquation optimale entre le texte et les figures. La partie auto-évaluation s'est enrichie d'un atlas des coupes et de résumés sous forme d'ébauches de posters auxquels s'ajoutent des vidéos en ligne sous la forme d'un tutoriel pour dessiner schématiquement les muscles les plus emblématiques.