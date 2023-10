Comida mexicana

¡ Mi taco es su taco ! Vous pensez connaître la gastronomie mexicaine ? Rosa Cienfuegos vous prouve le contraire et vous emmène à la découverte d'une cuisine authentique et savoureuse qui vous sortira de votre zone de confort. Adieu fajitas et burritos, bonjour tacos, tortas et tamales ! A travers 75 recettes qui naviguent entre tradition et modernité, elle vous propose de faire un véritable voyage gustatif et d'enfin saisir l'âme du Mexique. Laissez-vous séduire par la street food des rues vibrantes de Mexico, découvrez les produits typiques et gourmands de Oaxaca, dégustez les plats de poissons et fruits de mer des villes côtières et émerveillez-vous devant les spécialités issues des savoir-faire olmèques, aztèques ou mayas. Du mole au guacamole en passant par les tlayudas, salsas, tacos ou empanadas, chaque recette raconte une histoire à explorer : celle d'une région, d'une famille ou d'une coutume. Alors fini l'imposture, mangez (vraiment) mexicain !