X-Men : Futur antérieur

Dans un futur apocalyptique, les mutants sont traqués par les humains, capturés par des Sentinelles gigantesques et placés dans des camps de concentration en attendant la mort. Les X-Men ont perdu la bataille. Une seule option pour échapper à cet enfer : renvoyer Kate Pryde dans le passé. L'héroïne revient à notre époque et prend le contrôle de son "moi" adolescent, pour prévenir l'équipe de Charles Xavier d'un évènement qui pourrait condamner l'espèce. L'une des sagas les plus réputées de l'univers mutant a inspiré ce qui est sans doute le meilleur film consacré aux X-Men. Voici ce bijou incontournable des comics, réédité dans notre collection MARVEL MUST-HAVE, pour qu'une nouvelle génération de lecteurs puisse découvrir l'histoire qui a consolidé le statut de superstars des X-Men, pour toutes les années 80.