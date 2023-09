Entre Tes mains. Comment la grâce du Christ m'a saisie

"Notre corps est la porte de notre âme". Sophie Galitzine, c'est l'histoire d'un corps et d'une âme. Celle d'une jeune femme qui ne croyait pas en grand-chose, et certainement pas en Dieu. C'est l'histoire d'une quête de racines en Russie pour cette héritière d'une lignée princière, d'une soif de spiritualité auprès d'un chaman en Alsace, d'une médium en région parisienne, d'un gourou en Inde où elle va finir par retrouver le Christ. Des retrouvailles merveilleuses qui vont la faire hésiter entre la vocation religieuse et la vocation d'épouse, le monastère ou le mari et les enfants. C'est aussi l'histoire, bien trop ordinaire, d'un corps de jeune adolescente outragé et ensuite dévoré par la culpabilité : un corps qui court beaucoup, mange trop ou pas assez, sans doute pour oublier. Une histoire par moments tristement banale qui va devenir exceptionnelle grâce à la présence, la lumière, la paix de Dieu. C'est l'histoire d'un grand pardon et d'un grand oui. L'histoire d'une âme qui a retrouvé ses racines charnelles, bref, d'une petite résurrection corps et âme... Sophie Galitzine est comédienne-danseuse et thérapeute. Quand elle n'est pas sur scène ou en création, Sophie reçoit en individuel toute personne désireuse de vivre un chemin de connaissance de soi et de libération, et anime des séminaires sur la guérison corps-coeur-esprit.