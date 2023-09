Récitemps. Matières à théâtraliser

Il n'y a que la grammaire qui puisse nous contraindre à fragmenter le temps en séquences s'échelonnant sur une frise supposée chronologique, il n'y a que la norme pour nous condamner à figer l'avant, l'après, le présent simple ou le passé composé. La littérature heureusement redonne au temps sa texture et son épaisseur, déplie nos récits et fait scintiller nos vies. La poésie à l'oeuvre dans ce recueil bouscule le sens, maltraite la conjugaison, égratigne les mots pour faire entendre ce que, dans les récits des jeunes sur leur temps, fait fiction. Les mots se détournent pour trouver la voie du sens et l'oralité résonne à tous crins. L'auteur, en serviteur des mots et maître facétieux des horloges, s'est donné comme mission de requestionner les diktats du temps, les conformités et injonctions relatives à l'âge de nos artères. Il émane de chaque segment de texte une parole vive, vivace, un cri de révolte et un morceau d'utopie. C'est l'unique temps du récit, un intemporel !