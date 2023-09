La grâce du végétal. Une théologie des plantes

Le végétal bénéficie d'un regain d'intérêt, du fait de la conscience nouvelle de la fragilité des conditions de vie sur terre. Les plantes sont pourvoyeuses de vie, et on découvre en outre qu'elles perçoivent et communiquent bien plus que leur apparent mutisme ne le laissait penser. Aussi expérimentons-nous tous, de façon plus ou moins consciente, que les plantes représentent une manifestation accessible de la grâce, et les jardins une occasion de la vivre. Dès lors, la théologie est conviée elle aussi à revoir la hiérarchie des thèmes qu'elle travaille et à accorder aux plantes l'intérêt qu'elles méritent dans l'interprétation du monde, de la vie et de l'humain. A partir d'initiatives de terrain et de relectures théologiques, Otto Schaefer fait l'éloge d'une forme de vie radicalement " autre " , mais reflet de l'humain et transparence du divin. A sa lecture, la plante donne un second souffle à ce mot un peu vieilli et pourtant irremplaçable qu'est la grâce.