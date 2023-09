Milo et les créatures du grand escalier

Dans le sous-sol de la maison où sa famille vient tout juste d'emménager, Milo qui est descendu pour chercher la chaussette égarée de sa petite-soeur découvre une mystérieuse porte cachée qui révèle un sous-sol beaucoup plus vaste que ce qu'il avait imaginé... A la poursuite de l'étrange rat qui lui a dérobé la chaussette, Milo doit s'enfoncer de plus en plus profondément dans ce monde mystérieux. Il découvre de nouvelles pièces, couloirs et autres corridors qui le mènent toujours plus loin vers les profondeurs. Tout un royaume caché peuplé de créatures fantastiques et de monstres qui vivent dans l'ombre et la pénombre... Pour affronter ses peurs, Milo doit faire preuve de courage et de douceur pour approcher et apprivoiser ces créatures très étranges qui vont devenir ses meilleures alliées !