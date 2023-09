Tor. Treize maisons et trois morts

Une lutte intestine dans un territoire reculé marqué par la violence et la rancoeur. Le hameau isolé de Tor, perché dans les Pyrénées orientales, est tris­tement célèbre pour une série de meurtres qui ont eu lieu entre les années 1980 et 1990. A l'occasion d'un reportage en 1997 sur l'un des trois meurtres, toujours non élucidé, le journaliste Carles Porta découvre un monde à part, fait de contre­bande, de manigances et de luttes internes pour la propriété de la mon­tagne. Une enquête au long cours sur un territoire marqué par la violence, des individus aux passés troubles et aux futurs incertains, unis indé­fectiblement par la rancoeur et les conflits.