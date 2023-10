Miyabichi no Onmyoji - L'Exorciste hérétique. Tome 1

L'onmyô-ji, un exorciste surnommé l'hérétique , va faire face à son destin et se lancer dans une bataille acharnée contre les démons ! Dans un monde ancien et fantastique, lors d'une période trouble où humains et démons cohabitent. La société humaine est dangereusement menacée. Les dix trésors sacrés de l'empereur, jusque-là conservés dans un sanctuaire de la capitale, ont tous été dérobés par des démons. Ils leur permettraient de décupler leurs forces. Les exorcistes de toute la capitale ont pour ordre de les retrouver. Parmi eux, Fuzuki, celui que l'on appelle l'hérétique... Parti en quête du premier trésor sacré en compagnie de son acolyte aux oreilles de loup, il fait une rencontre inattendue : un petit garçon mi-démon et mi-humain, qui va se retrouver au coeur de l'agitation. Et c'est ainsi que commence le récit de ces trois personnages rejetés de leurs semblables, mais unis pour mieux les protéger.