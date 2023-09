Revenir à Berlin. Sur les traces de mon père

1939. Hans, le père de Jonathan Lichtenstein, a échappé à l'Allemagne nazie grâce au dernier convoi du Kindertransport, et débarque en Angleterre. Presque tous les membres de sa famille étant morts durant l'Holocauste, il s'installe au pays de Galles et tourne le dos à sa culture juive allemande. Toute sa vie, Jonathan peinera à comprendre cet homme taiseux, au comportement erratique. A l'aube de ses quatre-vingts ans, Hans accepte d'affronter son passé. Le père et le fils entreprennent alors le voyage inverse jusqu'à Berlin et abordent les questions trop longtemps laissées en suspens. Une leçon de mémoire poignante sur les traumatismes qui se transmettent d'une génération à l'autre.