Concours Adjoint administratif territorial. Tout-en-un - Externe, interne, 3e voie, Edition 2024

Cet ouvrage s'adresse aux candidats aux concours interne, externe et de 3e voie d'adjoint administratif territorial 2e classe. Tous les éléments pour vous préparer efficacement à l'ensemble des épreuves : - Une présentation du métier, du concours - Epreuves d'admissibilité : - Français : compréhension de texte, exercices de vocabulaire, orthographe et grammaire - Tableaux numériques - Epreuves d'admission : - Entretien professionnel (aptitude et motivation) - Bureautique - preuves facultatives : - Langues vivantes étrangères - Droit public - Droit des familles - Finances publiquesPour chaque épreuve, une présentation, une méthodologie et des rappels de cours complétés de nombreux exercices d'application corrigés pour bien maîtriser les notions abordées. Pour chaque épreuves des sujets corrigés sont proposés. Les + en ligne : Retrouvez toutes les informations méthodes pour l'examen professionnel ainsi que de nombreux sujets corrigés supplémentaires. Saisonnalité : tous les 2 ans Prochain concours : inscriptions novembre 2023. Epreuves : mars 2024.