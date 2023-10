Guérir par-delà les mots. Comment le corps dissipe le traumatisme et restaure le bien-être

Après avoir décrit dans Réveiller le Tigre le processus naturel qui permet de se reconstruire après un traumatisme, Peter Levine développe son approche, la Somatic Experiencing, dans ce manuel, qui démontre avec force que la clé de la guérison d'un traumatisme se trouve "par-delà les mots" dans notre corps et dans nos instincts. "Ce deuxième livre de Peter Levine élargit et précise les concepts évoqués dans son premier ouvrage. Tous les lecteurs pourront y trouver de nombreuses idées originales, pour eux et pour leurs proches, afin de faciliter la résolution de leurs traumatismes. Tous y trouveront également des exercices simples et efficaces leur permettant de commencer à résoudre certaines de leurs difficultés post-traumatiques. Tous trouveront enfin dans ce livre des cas cliniques très touchants, venant de la longue pratique thérapeutique de Peter Levine et illustrant concrètement sa méthode". "Les praticiens amenés à prendre en charge des personnes traumatisées trouveront en plus dans ce livre des parties plus ''techniques'' utiles à leur pratique".