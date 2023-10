La mort frappe aussi les gens heureux

19 décembre 1931, Hercule Poirot et l'inspecteur Catchpool sont appelés pour élucider le meurtre d'un homme dans un hôpital du Norfolk. La mère de Catchpool, l'impérieuse Cynthia, insiste pour que Poirot loge dans une maison croulante sur la côte, à proximité de l'hôpital, afin qu'ils puissent passer ensemble les fêtes de fin d'année pendant que Poirot enquête. Car Arnold, l'un de ses amis, doit bientôt être admis dans l'unité même où est survenu le meurtre, et sa femme est convaincue qu'il sera la prochaine victime, quoiqu'elle refuse d'expliquer d'où lui vient cette certitude. Si Poirot souhaite échapper à la perspective cauche-mardesque de passer Noël dans le Norfolk, il n'a plus que quelques jours pour résoudre l'affaire et empêcher de nouvelles morts. Mais pendant ce temps, quelqu'un a fomenté ses propres plans pour le célèbre détective belge... Traduction de l'anglais (Royaume-Uni) par Fabienne Gondrand