Comment mieux se concentrer. Développer votre potentiel en canalisant vos forces

Comment dépister un trouble de l'attention ? Comment savoir si des étourderies, des retards récurrents, des manifestations d'impatience témoignent d'un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) ou d'un simple manque d'attention ? L'ambition de ce livre est de proposer à toute personne ayant du mal à se concentrer des outils simples pour résoudre ce problème. Ce guide vous aidera, à partir d'exercices pratiques, à développer de nouvelles compétences : savoir définir vos objectifs, vous organiser et rester concentré quel que soit le contexte. Vous pourrez ainsi mieux gérer l'hyperémotivité, la tendance à tout remettre au lendemain ou la difficulté à entretenir des relations sociales satisfaisantes. Savoir écouter, apprendre et s'accomplir en canalisant son attention, c'est possible.